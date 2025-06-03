Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Bisiklet tutkunu çift 14 yıldır birlikte pedal çeviriyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan 44 yıllık evli Zeynep (64) ve Süreyya Karagözler (67) çifti, 14 yıldır birlikte pedal çevirerek sağlıklı yaşam sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisiklet tutkunu çift 14 yıldır birlikte pedal çeviriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan 44 yıllık evli Zeynep (64) ve Süreyya Karagözler (67) çifti, 14 yıldır birlikte pedal çevirerek sağlıklı yaşam sürüyor.

        Süreyya Karagözler, çocukluğundan bu yana hevesle bağlı olduğu bisiklet tutkusuyla fırsat buldukça pedal çevirmeye devam etti.

        Zeynep Karagözler de 50 yaşında bisiklet kullanmayı öğrenerek eşiyle pedal çevirmeye başladı.

        Çift, emekli olduktan sonra bisikletle hem günlük işlerini hallediyor hem de doğayla iç içe vakit geçiriyor.

        Bisiklet turlarına katılan Karagözler çifti, pedal çevirmeyi yaşam tarzına dönüştürdü.

        - "Pazara bile bisikletle gidiyoruz"

        Süreyya Karagözler, AA muhabirine, bisiklet tutkusundan vazgeçemediklerini söyledi.

        Bisiklet tutkusunun küçük yaşlarda başladığını anlatan Karagözler, "Bisiklete çocukluktan beri merakım vardı. Eskiden Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Marmara'da yapılırdı. Milli sporcuları izlerken içimde hep bir heves oluştu ama iş hayatı dolayısıyla pek yapamadım. Bisiklet, çocukluk aşkım diyebilirim." dedi.

        Bisikletin insanı zinde tuttuğunu belirten Karagözler, birçok tur ve etkinliğe katıldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Karavanla gittiğimiz yerlerdeki turlara da katıldık. Antalya'da haftalık gruplarla sürüş yaptık. Tekirdağ'da da bisiklet kulübümüz var, onların turlarına elimizden geldiğince katılıyoruz. Avrupa'da da bisiklet yollarında pedal çevirmenin keyfi bambaşka. Bisiklet bizim için artık bir ulaşım aracı da oldu. Pazara bile onunla gidiyoruz."

        - "Keşke çocukken öğrenseydim"

        Zeynep Karagözler de bisikletle 50 yaşından sonra tanıştığını ifade etti.

        Eşiyle 14 yıldır birlikte pedal çevirdiklerini aktaran Karagözler, "Keşke çocukluğumda öğrenmiş olsaydım. Bisiklet insanı çocukluğuna götürüyor. Eşimle birlikte aynı hobiyi paylaşmak, ortak keyiflerimizin olması çok güzel. Karavanla da gezdiğimiz için gittiğimiz her yerde bisiklet sürüyoruz. Bu yaşam tarzı hoşumuza gidiyor, gücümüz yettiğince devam ettirmeyi istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Sanders: Harris'in stratejisi yanlışlarla doluydu
        Sanders: Harris'in stratejisi yanlışlarla doluydu
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Kanlı pusu! 4. acı haber de geldi!
        Kanlı pusu! 4. acı haber de geldi!
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        CHP Kurultayı iddianamesi: 12 kişiye hapis istemi
        CHP Kurultayı iddianamesi: 12 kişiye hapis istemi
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ bayramda adrenalin tutkunlarını bekliyor
        Tekirdağ bayramda adrenalin tutkunlarını bekliyor
        Tekirdağ'da 273 bin 600 makaron ve 800 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Tekirdağ'da 273 bin 600 makaron ve 800 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        İlkokul öğrencileri adliyeyi ziyaret etti, duruşma canlandırdı
        İlkokul öğrencileri adliyeyi ziyaret etti, duruşma canlandırdı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ Valisi Soytürk öğrencilerle bir araya geldi
        Tekirdağ Valisi Soytürk öğrencilerle bir araya geldi
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı