Bisiklet tutkunu çift 14 yıldır birlikte pedal çeviriyor

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan 44 yıllık evli Zeynep (64) ve Süreyya Karagözler (67) çifti, 14 yıldır birlikte pedal çevirerek sağlıklı yaşam sürüyor.

Süreyya Karagözler, çocukluğundan bu yana hevesle bağlı olduğu bisiklet tutkusuyla fırsat buldukça pedal çevirmeye devam etti.

Zeynep Karagözler de 50 yaşında bisiklet kullanmayı öğrenerek eşiyle pedal çevirmeye başladı.

Çift, emekli olduktan sonra bisikletle hem günlük işlerini hallediyor hem de doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Bisiklet turlarına katılan Karagözler çifti, pedal çevirmeyi yaşam tarzına dönüştürdü.

- "Pazara bile bisikletle gidiyoruz"

Süreyya Karagözler, AA muhabirine, bisiklet tutkusundan vazgeçemediklerini söyledi.

Bisiklet tutkusunun küçük yaşlarda başladığını anlatan Karagözler, "Bisiklete çocukluktan beri merakım vardı. Eskiden Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Marmara'da yapılırdı. Milli sporcuları izlerken içimde hep bir heves oluştu ama iş hayatı dolayısıyla pek yapamadım. Bisiklet, çocukluk aşkım diyebilirim." dedi.