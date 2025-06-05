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        Hayrabolu'da Kurban Bayramı arifesinde berberlerde yoğunluk yaşanıyor

        –Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Kurban Bayramı arifesinde berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 09:33 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:12
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        Hayrabolu'da Kurban Bayramı arifesinde berberlerde yoğunluk yaşanıyor
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        –Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Kurban Bayramı arifesinde berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

        İlçede faaliyet gösteren berberler, bayram hazırlıkları kapsamında artan müşteri sayısı nedeniyle normal çalışma saatlerinin dışına çıkarak gece geç saatlere mesai yapıyor.

        Berber Tevfik Avcı, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesinde işlerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

        Her bayram öncesi yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Avcı, "Bayramın arifesinde vatandaşlarımızın tıraş talepleri oldukça arttı. Biz de bu talebi karşılamak adına gece geç saatlere kadar mesai yapıyoruz. Yoğunluktan memnunuz, vatandaşlarımızın bayrama bakımlı girmesi için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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