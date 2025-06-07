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        Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 10:11 Güncelleme: 07.06.2025 - 10:11
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        Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Değirmenaltı Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.G. ve H.Ş. bıçakla yaraladı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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