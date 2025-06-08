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        Tekirdağ'ın "özel bireyleri" fiziksel ve sosyal gelişimlerini dansla artırıyor

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da down sendromluların sosyal hayata katılımlarının artırılması için dans kursu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 11:37 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:37
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        Tekirdağ'ın "özel bireyleri" fiziksel ve sosyal gelişimlerini dansla artırıyor
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        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da down sendromluların sosyal hayata katılımlarının artırılması için dans kursu düzenlendi.

        TekirDown Melekleri Spor Kulübü, özel bireylerin dans edebilme hayalini gerçeğe dönüştürmek için dans eğitmeni Sinem Issı'dan destek istedi.

        Issı, bir lisenin salonunda 5 down sendromluya dans eğitimi vermeye başladı.

        Yaklaşık 2 aydır vals, harmandalı ve roman dansları eşliğinde eğitimlerini sürdüren özel bireylerin özgüvenleri arttı, sosyal hayata daha fazla katılmaya başladılar.

        TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç, AA muhabirine, çocuklarını dans ederken gören ebeveynlerin büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

        Down sendromluların her alanda başarılı olabileceğini göstermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktaran Koç, katılımcıların güzel gelişim sağladığını belirtti.

        Özel bireylerin dans ederken yüzlerine yansıyan mutluluğun görülmeye değer olduğunu anlatan Koç, "Aileler de çok mutlu. Müzikteki ritim duyguları onların birçok şeyde başarılı olmalarına, kendilerine olan güvenlerinin artmasına imkan sunuyor. Bazen okuldaki öğrencilerle buraya gelen velilerle tanışarak, bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Gittiğimiz her yere inanılmaz enerji veriyorlar. Herkes çok mutlu." diye konuştu.

        Koç, eğitimlerin sona ermesinin ardından anne ve babalar için güzel bir dans organizasyonu düzenlemek istediklerini ifade etti.

        - "Onlarla birlikte dans yolculuğuna başladık"

        Eğitmen Sinem Issı da eğitimlerde oldukça keyifli anlar yaşadıklarını, özel bireylerin azim ve çalışkanlıklarından fazlasıyla etkilendiğini kaydetti.

        Çıktıkları dans yolculuğunda keyifli zaman geçirdiklerini vurgulayan Issı, "Şu an vals öğreniyorlar. Harmandalı öğrenmişler ve tekrar çalışmalar yapıyoruz. Motivasyon ve enerjileriyle bize renk kattılar. Dans ile fiziksel aktiviteleri burada ön plana çıkıyor. Yetişkinler olarak yaptığımız dansları çok benzer şekilde uygulayabiliyorlar. Adımlamaları, dönüşleri veya ritim tutuşları harika. Güzel performans sergiliyorlar." ifadelerini kullandı.

        Eğitim alan İbrahim Erdemir, dans etmekten büyük keyif aldığını söyledi.

        Oğuzhan Ayas da dans ederken sadece figürlere odaklandığını, başarılı olmak için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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