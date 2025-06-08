Tekirdağ'ın "özel bireyleri" fiziksel ve sosyal gelişimlerini dansla artırıyor

FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da down sendromluların sosyal hayata katılımlarının artırılması için dans kursu düzenlendi.

TekirDown Melekleri Spor Kulübü, özel bireylerin dans edebilme hayalini gerçeğe dönüştürmek için dans eğitmeni Sinem Issı'dan destek istedi.

Issı, bir lisenin salonunda 5 down sendromluya dans eğitimi vermeye başladı.

Yaklaşık 2 aydır vals, harmandalı ve roman dansları eşliğinde eğitimlerini sürdüren özel bireylerin özgüvenleri arttı, sosyal hayata daha fazla katılmaya başladılar.

TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç, AA muhabirine, çocuklarını dans ederken gören ebeveynlerin büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Down sendromluların her alanda başarılı olabileceğini göstermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktaran Koç, katılımcıların güzel gelişim sağladığını belirtti.

Özel bireylerin dans ederken yüzlerine yansıyan mutluluğun görülmeye değer olduğunu anlatan Koç, "Aileler de çok mutlu. Müzikteki ritim duyguları onların birçok şeyde başarılı olmalarına, kendilerine olan güvenlerinin artmasına imkan sunuyor. Bazen okuldaki öğrencilerle buraya gelen velilerle tanışarak, bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Gittiğimiz her yere inanılmaz enerji veriyorlar. Herkes çok mutlu." diye konuştu.