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        Tekirdağ'da bir çift köpeklerinin ölümünden sorumlu tuttukları hayvan oteli işletmecisinden şikayetçi oldu

        Tekirdağ'da bir çift, bayram tatiline giderken bıraktıkları hayvan otelinin ihmali nedeniyle köpeklerinin öldüğünü iddia ederek işletmeden şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 12:26 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:26
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        Tekirdağ'da bir çift köpeklerinin ölümünden sorumlu tuttukları hayvan oteli işletmecisinden şikayetçi oldu
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        Tekirdağ’da bir çift, bayram tatiline giderken bıraktıkları hayvan otelinin ihmali nedeniyle köpeklerinin öldüğünü iddia ederek işletmeden şikayetçi oldu.

        İddiaya göre, İsmail Tolga Tetik ve Umay Ergüven Tetik, "Tarçın" isimli köpeklerini Kurban Bayramı arifesinde bir hayvan oteline teslim etti.

        Çifte, tatilin ikinci günü "hayvan oteli" yetkilileri tarafından köpeklerinin otelden kaçtığı bildirildi.

        Tatil dönüşü Tarçın'ı çevre yolunda ölü bulan çift, hayvan oteli hakkında suç duyurusunda bulundu.

        - "Evimizde büyük bir boşluk var"

        İsmail Tolga Tetik, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeklerinin ihmal sonucu öldüğünü ileri sürdü.

        İşletmenin "Tarçın"ı tasmayla gezdirirken kaçırdıklarını iddia eden Tetik, "Canımızdan can gitti. 'Bu tasma ile gezdirmeyin' diye defalarca uyarmamıza rağmen dikkate alınmadı. Ne yazık ki Tarçın hayatını kaybetti. Yurt dışında olmamıza rağmen çevremizi seferber ettik ama işletme hiçbir arama çalışmasına katılmadı. Sonunda biz bulduk. Beş kişilik ailemiz şimdi dört kişi. Evimizde büyük bir boşluk var." diye konuştu.

        - "Keşke ellerim kırılsaydı"

        Umay Ergüven Tetik ise köpeklerini otele teslim ettikleri için pişman olduklarını dile getirdi.

        Tüm uyarılarına rağmen ihmaller zinciri sonucu Tarçın'ı kaybettiklerini belirten Tetik, "Hukuki süreç başlatıldı. İşletme köpeğimizi aramak için hiçbir çaba göstermedi. Üstelik sosyal medyada hem reklam yapmaya devam ediyor hem de bizi suçlayan ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunuyor. Evladımı kaybetmenin derin acısını yaşıyorum. Keşke ellerim kırılsaydı, onu oraya bırakmasaydık." dedi.

        Hayvan oteli işletmecisi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suçlamaları kabul etmediklerini, her yıl denetlenen ve yasalara uygun olarak hizmet veren bir işletme olduklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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