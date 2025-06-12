Tekirdağ'da "59. Uluslararası Kiraz Festivali" başladı

Tekirdağ'da "59. Uluslararası Kiraz Festivali", açılış töreniyle başladı.

Vali Vekili Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediyesince Naip Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreninde, festivalin kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu ifade eden Güler, "Kiraz festivali, her yıl coşkuyla kutlanan, kentin önemli bir marka değeri. Çok sayıda misafir festivalde eğlenecek." dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de festivalinin kentin önemli bir değeri olduğunu dile getirdi.

Kiraz festivalinin bir "çümbüş" olarak başladığını aktaran Yüceer, zamanla festivalin uluslararası bir etkinliğe dönüştüğünü belirtti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da organizasyonun şehrin markalarından biri olduğunu ifade ederek, "Her yıl festivali daha büyük coşkuyla kutlamaya çalışıyoruz. Bu yıl da yurt içi ve yurt dışından çok sayıda misafir ağırlayacağımız festivalin kentimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.