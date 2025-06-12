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        Tekirdağ'da "59. Uluslararası Kiraz Festivali" başladı

        Tekirdağ'da "59. Uluslararası Kiraz Festivali", açılış töreniyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 20:34 Güncelleme: 12.06.2025 - 20:34
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        Tekirdağ'da "59. Uluslararası Kiraz Festivali" başladı
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        Tekirdağ'da "59. Uluslararası Kiraz Festivali", açılış töreniyle başladı.

        Vali Vekili Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediyesince Naip Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreninde, festivalin kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu ifade eden Güler, "Kiraz festivali, her yıl coşkuyla kutlanan, kentin önemli bir marka değeri. Çok sayıda misafir festivalde eğlenecek." dedi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de festivalinin kentin önemli bir değeri olduğunu dile getirdi.

        Kiraz festivalinin bir "çümbüş" olarak başladığını aktaran Yüceer, zamanla festivalin uluslararası bir etkinliğe dönüştüğünü belirtti.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da organizasyonun şehrin markalarından biri olduğunu ifade ederek, "Her yıl festivali daha büyük coşkuyla kutlamaya çalışıyoruz. Bu yıl da yurt içi ve yurt dışından çok sayıda misafir ağırlayacağımız festivalin kentimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından "En İyi Kiraz Yarışması" gerçekleştirildi.

        Yarışmada, 10 üretici yıl boyunca emek verdikleri, tadı, rengi ve büyüklüğüyle göz dolduran Tekirdağ kirazıyla dereceye girmek için yarıştı.

        Jüri üyeleri, ürünleri tarla bakımı, yetiştirme, toplama ile tat kriterlerine göre değerlendirdi. Değerlendirme sonucu üretici Vedat Ataç birinci, Ruşen Örnek ikinci, Mustafa Kurtkan ise üçüncü oldu.

        Yarışmanın birincisine 20 bin, ikincisine 15 bin, üçüncüsüne de 10 bin lira ödül verildi.

        Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda, katılımcılara kiraz ikram edildi.

        Ardından Köprübaşı mevkisinde, Yüceer, Nallar, vatandaşlar, motosikletliler ve animasyon ekibinin katılımıyla oluşturulan kortej, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na geldi.

        Belediye Başkanı Nallar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri festival ateşini yaktı.

        Festival, 15 Haziran Pazar sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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