Tekirdağ'da "Uzlaştırmacılar Günü" paneli düzenlendi
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" kapsamında uzlaştırmanın etkinliğini artırmak ve başarılı uygulamaları teşvik etmek amacıyla panel düzenlendi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" kapsamında uzlaştırmanın etkinliğini artırmak ve başarılı uygulamaları teşvik etmek amacıyla panel düzenlendi.
Tekirdağ Adliyesi konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panelde, Cumhuriyet Savcısı Sedat Taş sunum gerçekleştirdi.
Taş, uzlaştırmacıların adalet hizmetlerindeki ve toplum içindeki rollerinin önemine değinerek, bu alanlardaki etkinliklerinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Kuruma olan aidiyetin güçlendirilmesi ve uzlaştırma kurumunun yargı içindeki yerinin daha da etkin hale getirilmesiyle hızlı adaletin sağlanabileceğini vurguladı.
Yargı sürecinin hızlandırılması ve toplumsal barışın güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Taş, anlaşmazlıkların ve mağduriyetlerin kısa sürede çözüme kavuşturularak adalete olan güvenin pekiştirileceğini kaydetti.
Panele, Tekirdağ Adalet Komisyonuna bağlı aktif olarak görev yapan uzlaştırmacılar katıldı.
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