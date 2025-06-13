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        Tekirdağ'da "Uzlaştırmacılar Günü" paneli düzenlendi

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" kapsamında uzlaştırmanın etkinliğini artırmak ve başarılı uygulamaları teşvik etmek amacıyla panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:32 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:39
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        Tekirdağ'da "Uzlaştırmacılar Günü" paneli düzenlendi
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        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" kapsamında uzlaştırmanın etkinliğini artırmak ve başarılı uygulamaları teşvik etmek amacıyla panel düzenlendi.

        Tekirdağ Adliyesi konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panelde, Cumhuriyet Savcısı Sedat Taş sunum gerçekleştirdi.

        Taş, uzlaştırmacıların adalet hizmetlerindeki ve toplum içindeki rollerinin önemine değinerek, bu alanlardaki etkinliklerinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Kuruma olan aidiyetin güçlendirilmesi ve uzlaştırma kurumunun yargı içindeki yerinin daha da etkin hale getirilmesiyle hızlı adaletin sağlanabileceğini vurguladı.

        Yargı sürecinin hızlandırılması ve toplumsal barışın güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Taş, anlaşmazlıkların ve mağduriyetlerin kısa sürede çözüme kavuşturularak adalete olan güvenin pekiştirileceğini kaydetti.

        Panele, Tekirdağ Adalet Komisyonuna bağlı aktif olarak görev yapan uzlaştırmacılar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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