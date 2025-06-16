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        Tekirdağ'da 16 yıl önce işlenen cinayete ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da bir kişinin 16 yıl önce öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 19:39 Güncelleme: 16.06.2025 - 19:39
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        Tekirdağ'da 16 yıl önce işlenen cinayete ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da bir kişinin 16 yıl önce öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa ilçesi Karahisarlı Mahallesi'nde 2009 yılında insana ait vücut bütünlüğü bozulmuş kemik parçalarının bulunması olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında kemiklerin Necip Kısa'ya ait olduğu ve ölümün kafatasına alınan darbeler sonucu meydana geldiği belirlendi.

        Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen teknik takip, inceleme, araştırmalar ve tanık ifadeleri neticesinde İ.B'nin 2009 yılında Necip Kısa ile birlikte koyun almak bahanesiyle hareket ettiği, sonrasında Necip Kısa'yı öldürerek cesedini kırsal alana attığı ve O.G'nin bu suça şahit olduğu tespit edildi.

        Ordu'nun Fatsa ve Kumru ilçelerinde olduğu belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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