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        Tekirdağ'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

        Tekirdağ'da nesli tehlike altında bulunan su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:00 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:00
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        Tekirdağ'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi
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        Tekirdağ'da nesli tehlike altında bulunan su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Sahil kesiminde vatandaşlar, suyun yüzeyinde bir süre kalan ve balık avladığı görülen su samurunu fark etti.

        Balık yediği gözlenen su samuru, kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

        O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Su samuru, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alan ve Türkiye'de koruma altındaki türler arasında bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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