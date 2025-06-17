Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da makineye sıkışan işçi öldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde metal kesim atölyesinde makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 13:15 Güncelleme: 17.06.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da makineye sıkışan işçi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde metal kesim atölyesinde makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi İmalat Sokak'taki bir metal saç kesim atölyesinde çalışan M.E.D, gece vardiyasında lazer kesim makinesine sıkıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Ordu'nun ardından... Bir kentte daha 2 gün denize girmek yasaklandı!
        Ordu'nun ardından... Bir kentte daha 2 gün denize girmek yasaklandı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti

        Benzer Haberler

        Yamaç paraşütü ile uçarken klarnet çaldı
        Yamaç paraşütü ile uçarken klarnet çaldı
        Yamaç paraşütüyle uçarken klarnet çaldı
        Yamaç paraşütüyle uçarken klarnet çaldı
        Tekirdağ'da 59 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'da 59 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
        Lise öğrencileri görme engelliler için gözlük geliştirdi
        Lise öğrencileri görme engelliler için gözlük geliştirdi
        Atölyede makineye sıkışan işçi öldü
        Atölyede makineye sıkışan işçi öldü
        Tekirdağ'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi
        Tekirdağ'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi