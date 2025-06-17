Tekirdağ'da makineye sıkışan işçi öldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde metal kesim atölyesinde makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde metal kesim atölyesinde makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi İmalat Sokak'taki bir metal saç kesim atölyesinde çalışan M.E.D, gece vardiyasında lazer kesim makinesine sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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