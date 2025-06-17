Tekirdağ'da makineye sıkışan işçi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi İmalat Sokak'taki bir metal saç kesim atölyesinde çalışan M.E.D, gece vardiyasında lazer kesim makinesine sıkıştı.

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