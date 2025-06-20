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        Tekirdağ'da kreşte çocuklara şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada 4 sanığın yargılanması sürdü

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde özel bir kreşte öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 15:12 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:12
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        Tekirdağ'da kreşte çocuklara şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada 4 sanığın yargılanması sürdü
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde özel bir kreşte öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya çocukları şiddet gören aileler ve taraf avukatları katıldı.

        Tutuksuz sanıklar kreş müdürü E.Y, müdür yardımcısı T.K. ile öğretmenler S.M. ve B.Y. duruşmaya katılmadı.

        Duruşmaya katılan öğrenci velisi N.Ç, çocukların olayın etkisinden hala kurtulamadığını belirterek, aylardır sorumluların gerekli cezayı almalarını beklediklerini dile getirdi.

        Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Ağustos 2022'de çocuğunun evde oyuncak bebeği kollarını arkaya bağlayarak uyutmasını garipseyen anne nedenini sorgulamış, çocuğunun, Kapaklı ilçesindeki özel kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu ifade etmesi üzerine veli, diğer çocukların aileleriyle görüşmüştü. Diğer velilerin de çocuklarından bu tarz dönüşler alması sonrası aileler Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Kreşte görevli iki öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

        Görüntülerin iddiaları doğrulaması nedeniyle öğretmenlerin görevlerine son verilmişti.

        Görüntülerde söz konusu darpla suçlanan öğretmenlerin bazı öğrencilere sert davrandıkları, bazı öğrencileri itip kaktıkları görülmüştü.

        Öğretmenlerin ardından kreş idarecilerinin de görevlerine son verilmişti.

        Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede öğretmenler S.M. ve B.Y. hakkında, "Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle silahla kasten basit yaralama", "Zincirleme kötü muamele" suçlarından, kreş müdürü E.Y. ile müdür yardımcısı T.K. hakkında ise "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan hapis cezası talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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