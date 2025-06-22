Tekirdağ'da jandarma ve sahil güvenlikten "denize girmeyin" uyarısı

Tekirdağ'da, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince, vatandaşlara poyraz nedeniyle denize girmemeleri uyarısında bulunuldu.

Kentte Kumbağ, Şarköy ve Marmaraereğlisi başta olmak üzere sahillerde denize girmek isteyen vatandaşlar, 2 gün etkili olan poyraz nedeniyle olası boğulma vakalarına karşı İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan anonslarla uyarıldı.

Vatandaşlardan denize girmemeleri istenen anonsta, "Değerli vatandaşlarımız, akşam saatlerine kadar bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girilmesi tehlikelidir. Can güvenliğiniz adına uyarıları dikkate almanız önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Dün, Kumbağ Mahallesi'nde arkadaşlarıyla denize giren Özcan Arslan (21) denizde boğulma tehlikesi geçirmiş, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Arslan, hayatını kaybetmişti.