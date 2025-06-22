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        Tekirdağ'da jandarma ve sahil güvenlikten "denize girmeyin" uyarısı

        Tekirdağ'da, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince, vatandaşlara poyraz nedeniyle denize girmemeleri uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 15:00 Güncelleme: 22.06.2025 - 15:09
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        Tekirdağ'da jandarma ve sahil güvenlikten "denize girmeyin" uyarısı
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        Tekirdağ'da, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince, vatandaşlara poyraz nedeniyle denize girmemeleri uyarısında bulunuldu.

        Kentte Kumbağ, Şarköy ve Marmaraereğlisi başta olmak üzere sahillerde denize girmek isteyen vatandaşlar, 2 gün etkili olan poyraz nedeniyle olası boğulma vakalarına karşı İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan anonslarla uyarıldı.

        Vatandaşlardan denize girmemeleri istenen anonsta, "Değerli vatandaşlarımız, akşam saatlerine kadar bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girilmesi tehlikelidir. Can güvenliğiniz adına uyarıları dikkate almanız önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

        Dün, Kumbağ Mahallesi'nde arkadaşlarıyla denize giren Özcan Arslan (21) denizde boğulma tehlikesi geçirmiş, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Arslan, hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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