Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Hayrabolu'da buğday hasadı başladı

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayrabolu'da buğday hasadı başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday hasadına başlandı.

        Hayrabolu Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 354 bin dekarlık alanda buğday hasadının başladığını söyledi.

        Çiftçilerin dekarda 260 ile 520 kilogram arasında verim aldığını belirten Çıkrıkçılı, ilçede 800 bin dönüm tarım arazisi bulunduğunu ifade etti.

        Çıkrıkçılı, buğday hasadının çiftçilere bereketli olmasını temenni ederek, "Bu arazilerin 354 bin dönümüne bu yıl buğday ekildi. Üreticilerimiz açısından büyük önem taşıyan buğday hasadının ülkemize, milletimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Devlet Bahçeli: Herkes kirli rolünü oynamakta
        Devlet Bahçeli: Herkes kirli rolünü oynamakta
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arkadaş ortamında sohbet ediyorlardı... Kurşun yağmuru!
        Arkadaş ortamında sohbet ediyorlardı... Kurşun yağmuru!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Elektrikli oto reklamlarına 15.8 milyon TL ceza
        Elektrikli oto reklamlarına 15.8 milyon TL ceza
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Özel: Türkiye'ye büyük kaybettirecek bir plan yapıyorlar
        Özel: Türkiye'ye büyük kaybettirecek bir plan yapıyorlar
        CHP Genel Başkanı Özel partisinin Tekirdağ mitinginde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel partisinin Tekirdağ mitinginde konuştu:
        Tekirdağ'da jandarma ve sahil güvenlikten "denize girmeyin" uyarısı
        Tekirdağ'da jandarma ve sahil güvenlikten "denize girmeyin" uyarısı
        TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada
        TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada