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        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 17:03 Güncelleme: 23.06.2025 - 17:03
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        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

        Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen bisikletli E.T.K'ye (13), A.P. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle E.T.K, bisikletten düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan bisikletli çocuk, sağlık ekibince Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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