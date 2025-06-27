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        Tekirdağ'da makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde buğday tarlasında başlayıp makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 18:20 Güncelleme: 27.06.2025 - 18:25
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        Tekirdağ'da makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde buğday tarlasında başlayıp makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Yörgüç Mahallesi'nde buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, makilik alana sıçradı.

        Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Şefliği, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Yangına, 3 arazöz, 3 itfaiye aracı ve tankerlerle müdahale edildi. Mahalle sakinleri de traktörleriyle çalışmalara destek verdi.

        Söndürülen yangında 50 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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