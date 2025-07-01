Tekirdağ'da "TCG Tekirdağ" ziyarete açıldı

İsmail Can Akan ise geminin vatandaşların ziyaretine açılmasından dolayı mutlu olduğunu ve gemiyi tanıma fırsatı veren yetkililere teşekkür etti.

Musa Altaytaş da gemiyi beğendiğini ve çocuklarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çekildiğini belirtti.

Tekirdağ'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yeni tip karakol gemisi "TCG Tekirdağ" ziyarete açıldı.

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