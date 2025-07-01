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        Tekirdağ'da "TCG Tekirdağ" ziyarete açıldı

        Tekirdağ'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yeni tip karakol gemisi "TCG Tekirdağ" ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:14 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:14
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        Tekirdağ'da "TCG Tekirdağ" ziyarete açıldı
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        Tekirdağ'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yeni tip karakol gemisi "TCG Tekirdağ" ziyarete açıldı.

        Ceyport Limanı'na demirleyen "TCG Tekirdağ"da görevli personel, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.

        Vatandaşlardan Ayşenur Altaytaş, AA muhabirine, ailesiyle birlikte gemiyi gezdiğini ve hayran kaldığını belirtti.

        Musa Altaytaş da gemiyi beğendiğini ve çocuklarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çekildiğini belirtti.

        İsmail Can Akan ise geminin vatandaşların ziyaretine açılmasından dolayı mutlu olduğunu ve gemiyi tanıma fırsatı veren yetkililere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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