Tekirdağ'da seyir halindeki belediye otobüsüne tutunan 3 çocuk görüntülendi
Tekirdağ'da bir belediye otobüsünün arka bölümüne tutunarak yolculuk yapan 3 çocuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Cumhuriyet Meydanı’ndan Çiftlikönü Mahallesi yönüne seyir halindeki belediye otobüsünün bagaj kapağına tutunan çocuklar, bir süre bu şekilde yolculuk yaptı.
Trafiği tehlikeye düşüren olay, yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, 3 çocuğun otobüsün bagaj kapağına tutunarak bir süre yolculuk etmesi yer alıyor.
