Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde park halindeki otomobile çarparak orta refüje çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. B.Ö. idaresindeki 59 AOA 731 plakalı hafif ticari araç 29 Ekim Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç orta refüje çıktı. Kazada yaralanan araç sürücüsü B.Ö. sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

