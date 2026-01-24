Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ'da seyir halindeki motosikletin alev alması kamerada

        Tekirdağ'da seyir halindeki motosikletin alev alması kamerada

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 10:31 Güncelleme: 24.01.2026 - 10:31
        Tekirdağ'da seyir halindeki motosikletin alev alması kamerada
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        Omurtak Caddesi'nde, henüz ismi öğrenilemeyen bir motokuryenin kullandığı motosiklet, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

        Motosikletinin yandığını fark eden sürücü, aracı durdurarak olay yerinden uzaklaştı.

        Çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

        Olayda motosiklette maddi hasar meydana geldi. Yaşananlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

