Tekirdağ'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Tekirdağ'da nesli tehlike altında bulunan su samuru cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sahil kesiminde vatandaşlar, suyun yüzeyinde bir süre kalan ve balık avladığı görülen su samurunu fark etti. Balık yediği gözlenen su samuru, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Su samuru, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alan ve Türkiye'de koruma altındaki türler arasında bulunuyor.

