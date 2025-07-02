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        Tekirdağ Valisi Soytürk, Velimeşe OSB İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret etti

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi tarafından yaptırılan itfaiye istasyonunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 08:45 Güncelleme: 02.07.2025 - 08:45
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        Tekirdağ Valisi Soytürk, Velimeşe OSB İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret etti
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi tarafından yaptırılan itfaiye istasyonunu ziyaret etti.

        Vali Soytürk, istasyonda bulunan araçlar, ekipmanlar ve personel hakkında yetkililerden bilgi alarak, itfaiye personeli ile bir süre sohbet etti.

        Soytürk, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki yangınların çiftçiler başta olmak üzere tüm vatandaşları, kamu kaynaklarını, aynı zamanda hayvanların yaşam alanlarını, canlı ve cansız örtüyü olumsuz etkilediğini ifade etti.

        Yangına sebebiyet verebilecek her türlü eylemden kaçınarak, önlemleri en üst seviyede almanın önemine değinen Soytürk, "Doğaya atılan bir izmarit ya da bir cam parçası yangına sebep olabileceği gibi, izin verilen alanlar haricinde yakılan bir piknik ateşi koca bir ormanı küle çevirebilir. Yangına sebep olmanın hem vicdani hem de hukuki yükümlülüklerini unutmayalım. Sizlere ve sizin nezdinizde ülkemizdeki tüm itfaiye personeline üstlendikleri bu zor görevde başarılar diliyor ve bu zamana kadar verdikleri hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

        Ziyarette Soytürk'e, Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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