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        Yüzmede 60 madalyası bulunan Melisa Zobar derecelerine yenilerini eklemek istiyor

        Tekirdağ'da küçük yaşlarda başladığı yüzmede Türkiye şampiyonlukları bulunan ve toplam 60 madalya kazanan Melisa Zobar (13), başarılarına yenilerini eklemek için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:42 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:42
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        Yüzmede 60 madalyası bulunan Melisa Zobar derecelerine yenilerini eklemek istiyor
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        Tekirdağ'da küçük yaşlarda başladığı yüzmede Türkiye şampiyonlukları bulunan ve toplam 60 madalya kazanan Melisa Zobar (13), başarılarına yenilerini eklemek için çalışıyor.

        Galatasaray Kulübü sporcusu Melisa Zobar, 8 yaşında başladığı yüzmede kendini geliştirerek yarışmalara katıldı.

        Melisa, yarışlarda Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra 60 madalya kazanarak önemli başarılara imza attı.

        Genç sporcu, son olarak Bulgaristan'da milli takımla katıldığı yarışta 2 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

        Ağustos ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası için çalışmalarını sürdüren Melisa, uluslararası şampiyonalarda da madalya kazanarak derecelerine yenilerini eklemek istiyor.

        Melisa Zobar, AA muhabirine, yüzmede daha iyi başarılara imza atmak istediğini söyledi.

        Katıldığı yarışların kendisi için önemli bir deneyim olduğunu ifade eden Zobar, "Beş yıldır yüzüyorum. Bugüne kadar 60 madalya kazandım. Bulgaristan'da milli takımla katıldığım yarışta 2 altın, 2 gümüş madalya kazandım. Ağustos ayının sonunda Türkiye Şampiyonası yapılacak, ona hazırlanıyorum. Oradan güzel dereceler bekliyorum. Yüzmede daha güzel başarılar kazanmak ve daha sonra olimpiyatlara gitmek istiyorum." dedi.

        - "Kendisinden güzel sonuçlar bekliyoruz"

        Yüzme antrenörü Mestan Şentürk ise sporcusunun küçük yaşta önemli başarılara imza attığını belirtti.

        Şentürk, Melisa'nın 5 yılda güzel başarılar elde ettiğini aktararak, "Kendisini çok geliştirdi. Türkiye şampiyonlukları kazandı. En son Bulgaristan'da 4 madalya elde etti. Bundan sonra da başarılarına yenilerini ekleyip yoluna devam edecektir. Türkiye Şampiyonası'nda da kendisinden güzel sonuçlar bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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