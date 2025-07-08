Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca, 17 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 46 bin 995 lira ele geçirildi.

Ekipler, bu kapsamda Aydoğdu ve Karadeniz mahallelerinde belirlenen 8 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.