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        Tekirdağ'da alüminyum fabrikasının bahçesindeki palet yangını söndürüldü

        –Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir alüminyum fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 19:32 Güncelleme: 09.07.2025 - 19:42
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        Tekirdağ'da alüminyum fabrikasının bahçesindeki palet yangını söndürüldü
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        –Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir alüminyum fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Hatip Mahallesi'nde Tekirdağ yolu üzerinde bulunan fabrikanın bahçesindeki ahşap paletlerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden fabrika görevlileri, durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

        Yangında, dumandan etkilenen 4 işçi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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