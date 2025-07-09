Tekirdağ'da alüminyum fabrikasının bahçesindeki palet yangını söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Hatip Mahallesi'nde Tekirdağ yolu üzerinde bulunan fabrikanın bahçesindeki ahşap paletlerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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