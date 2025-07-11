Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 08:46 Güncelleme: 11.07.2025 - 08:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü!
        İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü!
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        Babaevini yaktı! Mahalleli linç edecekti
        Babaevini yaktı! Mahalleli linç edecekti
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Genç sporcu Ada atletizmde 2 yılda 8 madalya kazandı
        Genç sporcu Ada atletizmde 2 yılda 8 madalya kazandı
        Tekirdağ'ın ilk kadın ilçe jandarma komutanı Teğmen Dağdeviren göreve başla...
        Tekirdağ'ın ilk kadın ilçe jandarma komutanı Teğmen Dağdeviren göreve başla...
        Tekirdağ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'ın ilk kadın ilçe jandarma komutanı görevine başladı
        Tekirdağ'ın ilk kadın ilçe jandarma komutanı görevine başladı