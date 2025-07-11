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        GÜNCELLEME 3 - Tekirdağ'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Çokal Barajı yakınlarında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 20:50 Güncelleme: 11.07.2025 - 20:50
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        GÜNCELLEME 3 - Tekirdağ'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Çokal Barajı yakınlarında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

        Kızılcaterzi ve Sofuköy mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 15 arazöz, 15 itfaiye aracı, 279 personel, 5 uçak ve 4 helikopterle müdahale edildi.

        Yangın nedeniyle Sofuköy Mahallesi'nde tedbir amacıyla bazı evler boşaltıldı.

        Vatandaşlar, tarla kenarlarını traktörle sürerek alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

        Bir helikopter meyve bahçesindeki sulama havuzundan aldığı suyla yangına müdahalede bulundu.

        Bölgeye gelen Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da çalışmaları takip etti.

        Ekiplerin uğraşları sonucu kısmen kontrol altına alınan yangında, 150 hektarlık alan zarar gördü.

        Sofuköy Mahallesi meydanına gelen Vali Soytürk, sohbet ettiği vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        - "Sabaha kadar teyakkuz halinde kalacağız"

        Vali Soytürk, burada gazetecilere, yangına ekiplerin hemen müdahale ettiğini söyledi.

        Çevre il ve ilçelerden toplam 75 aracın yangına müdahale ederek alevlerin etrafını çevirdiğini belirten Soytürk, "Yaklaşık 279 personel çalışmalarda görev aldı. Toplam 150 hektarlık bir alan yangından etkilendi. Soğutma çalışmaları devam ediyor, yangın kısmen kontrol altında. Arazözlerimizle köyün yakın noktalarında tedbir alıyoruz. Yangının tamamı greyder ve dozerlerle çevrelendi. Sabaha kadar teyakkuz halinde kalacağız. Elimizdeki araçlarla soğutma çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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