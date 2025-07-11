GÜNCELLEME 3 - Tekirdağ'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Çokal Barajı yakınlarında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Kızılcaterzi ve Sofuköy mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına, 15 arazöz, 15 itfaiye aracı, 279 personel, 5 uçak ve 4 helikopterle müdahale edildi.

Yangın nedeniyle Sofuköy Mahallesi'nde tedbir amacıyla bazı evler boşaltıldı.

Vatandaşlar, tarla kenarlarını traktörle sürerek alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

Bir helikopter meyve bahçesindeki sulama havuzundan aldığı suyla yangına müdahalede bulundu.

Bölgeye gelen Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da çalışmaları takip etti.