Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Canhıdır Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anızlık alanda yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 dekar anızlık alan zarar gördü.
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