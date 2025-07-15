Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 18:14 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

        Bu arada alevler, Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçradı. Şenköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerleri boşaltıldı.

        Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

        Bölgeye gelen Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var çalışmaları takip etti.

        Yangının sıçradığı bir diğer Kocaeli Mahallesi'nde bir ev ve ahır yandı. Kocaeli Mahallesi'ndeki yerleşim yerleri boşaltıldı.

        Kocaeli Mahallesi'nde hayvan gübresinin içinde kalan bir inek, zabıta ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

        Yangına, 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra 20 arazöz, 20 itfaiye aracı, iş makineleri ve çok sayıda jandarma personeliyle müdahale ediliyor.

        Tekirdağ Valiliğince sosyal medya hesabından yangına karşı vatandaşların tedbirli olmaları yönünde açıklama yapıldı.

        Görevlilerin uyarılarının dikkate alınması istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şarköy ilçemiz İstiklal Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, yeteri kadar hava/kara aracı, ekipman ve personel ile müdahale çalışmaları yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın, görevlilerimizin uyarılarına uymaları ve yangın bölgesine yaklaşmamaları rica olunur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da orman yangını
        Tekirdağ'da orman yangını
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı
        Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı
        Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı
        Perinthos Antik Kenti yakınında anız yangını
        Perinthos Antik Kenti yakınında anız yangını
        Saman yüklü römorkta çıkan yangın tarlaya sıçradı
        Saman yüklü römorkta çıkan yangın tarlaya sıçradı
        Tekirdağ'da "15 Temmuz: Milletin Zaferi, Anlam ve Mahiyeti Konferansı" düze...
        Tekirdağ'da "15 Temmuz: Milletin Zaferi, Anlam ve Mahiyeti Konferansı" düze...