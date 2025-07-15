Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü

Bölgeye gelen Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ve Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter çalışmaları takip etti.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi yakınlarındaki anız alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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