Tekirdağ'da 32 saattir süren orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 3'ü görevli olmak üzere 22 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karadan ise arazöz, itfaiye araçları ve su tankerleriyle söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve gün batımına kadar süren çalışmalarda, uçak ve helikopterlerle havadan yoğun müdahale gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

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