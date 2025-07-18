Özefsun, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin eğitimdeki başarısını artırmak için çalıştıklarını belirterek, "Kentimizin adını başarılarla duyurmak istiyoruz. Bu yolda destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Erol tarafından verilen konferansta, travmaya bağlı gelişen göz hastalıkları, göz içi yabancı cisimler, ani görme kayıpları ve sistemik hastalıklarla ilişkili göz bulguları hakkında bilgi paylaşıldı.

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