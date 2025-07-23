Tekirdağ'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

Cenazeler, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Tütüncü ile otomobilde bulunan Kamil Yücel, Mehmet Sakallı ve Tarık Bülbül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.