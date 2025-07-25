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        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 09:37 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:32
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        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
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        Tekirdağ'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi, Kapaklı, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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