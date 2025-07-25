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        Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde zehirlenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı

        Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde yapılan ilaçlama sonrası zehirlenen 5 işçi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 17:27 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:27
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        Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde zehirlenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı
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        Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde yapılan ilaçlama sonrası zehirlenen 5 işçi tedavi altına alındı.

        Bağcılık Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, arazide ilaçlama yapıldıktan sonra zehirlenme belirtisi gösteren kurum çalışanı 5 kişinin Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

        Bazı sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Zehirlenme belirtisi gösteren kişiler kurum tarafından hemen hastaneye götürüldü. Olayla ilgili aynı gün hemen idari soruşturma başlatıldı. Enstitümüzde işçi sevk ve idaresinden sorumlu bölüm başkanı görevden alınmıştır. Soruşturmanın tamamlanması sonrasında ihmal ya da kusurlular hakkında gereken idari işlem tesis edilecektir. Rahatsızlanan arkadaşlarımıza ve enstitümüze geçmiş olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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