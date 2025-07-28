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        Tekirdağ'da 5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5. kattan beton zemine düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 21:11 Güncelleme: 28.07.2025 - 21:20
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        Tekirdağ'da 5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5. kattan beton zemine düşen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, K.C.Y. (20), Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde oturduğu apartmanın 5. kattaki balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptığı kontrolde K.C.Y'nin öldüğünü belirledi.

        Gencin cenazesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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