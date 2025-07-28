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        Tekirdağ'da çıkan yangında 1500 saman balyası yandı

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında çok sayıda saman balyaları yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 12:47 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:47
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        Tekirdağ'da çıkan yangında 1500 saman balyası yandı
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        Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında çok sayıda saman balyaları yandı.

        Alınan bilgiye göre, Hayrabolu'ya bağlı Kutlugün mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Aykan’ın evinin bahçesindeki bulunan saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

        Samanların yandığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 1500 saman balyası yandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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