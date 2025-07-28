Tekirdağ'da çıkan yangında 1500 saman balyası yandı

Alınan bilgiye göre, Hayrabolu'ya bağlı Kutlugün mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Aykan’ın evinin bahçesindeki bulunan saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

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