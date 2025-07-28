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        Tekirdağ'daki Naip Barajı'nda su seviyesi, yüzde 1'in altına düştü

        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesine içme suyunu sağlayan Naip Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 16:27 Güncelleme: 28.07.2025 - 16:27
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        Tekirdağ'daki Naip Barajı'nda su seviyesi, yüzde 1'in altına düştü
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        TEKİRDAĞ’ın Süleymanpaşa ilçesine içme suyunu sağlayan Naip Barajı’nda su seviyesi yüzde 1’in altına düştü. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunuldu.

        İlçenin içme suyunun karşılandığı Naip Barajı’nda, su seviyesi son ölçümlerde yüzde 1’in altına düştü. Barajdaki seviyenin düşmesiyle birlikte ilçede bazı mahallelerde su kesintileri yaşanmaya başlandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (TESKİ) yapılan açıklamayla ‘tasarruf’ çağrısı yapıldı. Açıklamada, “Değerli abonelerimiz, son yılların en kurak yaz mevsimini yaşamaktayız. Ülkemizi ve şehrimizi etkisi altına alan kuraklık ve aşırı sıcaklar, su tüketiminde ciddi artışlara yol açmıştır. İklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak su kaynaklarımızda meydana gelen ciddi azalmalar nedeniyle, bazı mahallelerimizde depo seviyelerimize bağlı olarak su kesintileri ve basınç düşüklükleri yaşanabilmektedir. Bu zorlu süreçte, suyun yalnızca insani tüketim amaçlı ve tasarruflu kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu sayede mevcut su kaynaklarımızı daha uzun süre kullanabilmemiz mümkün olacaktır. Duyarlılığınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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