Tekirdağ'da poyraz 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.
Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.
Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.