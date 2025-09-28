Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da poyraz 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 13:11 Güncelleme: 28.09.2025 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da poyraz 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

        Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.

        Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

        Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ, en çok Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'dan turist çekiyor
        Tekirdağ, en çok Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'dan turist çekiyor
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi
        Tekirdağ'da çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi
        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama
        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama