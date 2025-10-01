Tekirdağ Valisi Soytürk Malkara'da ziyaretlerde bulundu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara Kaymakamı Haluk Koç'u ziyaret etti.

İlçe protokolü tarafından karşılanan Soytürk, Koç ile makamda bir süre görüştü.

Soytürk, ilçede hayata geçirilen proje ve çalışmalar hakkında Koç'tan bilgi aldı.

Ardından Soytürk, ilçede cami yaptıran hayırsever Adem Keçeli'yi ziyaret etti.

Keçeli ile bir süre sohbet eden Soytürk, ilçede yaptığı hayırlar sebebiyle kendisine teşekkür etti.

Soytürk'e kaymakam Koç da eşlik etti.