Tekirdağ'da Naip Barajı'nın su seviyesi azalmaya devam ediyor

Tekirdağ'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Naip Barajı'nda kuraklığın etkisiyle su çekilmesi sürüyor.

Yaşanan kuraklık nedeniyle baraj ve göletlerdeki su seviyesi azaldı.

Naip Mahallesi'nde inşa edilen ve 21 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda, bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle su seviyesi 1 milyon metreküp seviyesine geriledi.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, AA muhabirine, küresel iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Kuraklığın dünyanın birçok yerinde hayatı olumsuz etkilediğini belirten Şişmanlar, "Kuraklıktan dolayı Naip Barajı son yılların en düşük seviyesine ulaştı. Naip için sıkıntılı günleri yaşıyoruz. Ölü hacimden özel bir terfi istasyonuyla su almaya devam ediyoruz. Şu anda barajda yaklaşık 1 milyon metreküp civarında su kaldı. Bunu da tasarruflu kullanarak yağışlı mevsimlere kadar süreyi uzatmaya çalışıyoruz." dedi.

- "İlk defa bu seviyeye indi"

Şişmanlar, su sorununun her geçen yıl daha da fazla hissedildiğini vurgulayarak, Naip Barajı'nın su seviyesinin ilk defa bu kadar çok düştüğünü ifade etti.

Farklı çalışmalarla alternatif su kaynakları oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Şişmanlar, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'da asıl su kaynakları yeraltı suları. Burada yüzde 88 yeraltı sularını kullanıyoruz. Yeraltı sularında da son yıllarda ciddi seviyede düşüşler oldu. Geçen yıldan bu yana yeni kuyular açarak, mevcut kuyulardaki verimliliği artırarak su sorunu yaşanmamasını sağladık. Önümüzdeki yıllarda ciddi kuraklık bekleniyor. Eğer yeterli yağış olmazsa, barajları dolduramazsak önümüzdeki yaz ciddi su sıkıntısı yaşayacağız gibi görünüyor. Bunun için ilave tedbirler alıyoruz."

Şişmanlar, suyun herkes için hayati öneme sahip olduğunu ve vatandaşların suyu çok tasarruflu kullanması gerektiğini vurguladı.