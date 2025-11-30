Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:45 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:48
        Tekirdağ'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
        Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        K.K. idaresindeki 35 MIC 09 plakalı otomobil, İnönü Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü K.K. ve otomobildeki C.Ö, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

