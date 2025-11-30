Tekirdağ'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
K.K. idaresindeki 35 MIC 09 plakalı otomobil, İnönü Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü K.K. ve otomobildeki C.Ö, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.