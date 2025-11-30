Kuraklıkla mücadelede çiftçilere organik gübre kullanmaları tavsiyesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk, üreticilere tarlalarında organik gübre tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bellitürk, AA muhabirine, sağlıklı gıdaya ulaşılması açısından tarım topraklarında organik gübre kullanılmasının önemli olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir tarım için organik gübrelemenin artırılması gerektiğini belirten Bellitürk, "Toprağın ihtiyacı, organik maddeler. Kimyasal gübreler sadece bitki odaklı gübrelerdir. Biz sadece bitkileri hedeflemeyeceğiz. Bitkilerin yetiştiği ortam olan toprağı hedeflerimiz arasına alacağız." dedi.

Bellitürk, son yıllarda iklim krizinin tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Tarımsal üretimde kimyasal gübre kullanımının azaltılması gerektiğini anlatan Bellitürk, "Üreticilerimiz maalesef organik gübrelemeye ve toprak sağlığına gereken önemi vermiyor. Kuraklıkla mücadele açısından organik gübrelere, gübreleme programlarında daha fazla yer vermeliyiz. Organik gübreler toprağın su tutma kapasitesini artırma özelliğine sahiptir." diye konuştu.