Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor

        Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 12:50 Güncelleme: 03.10.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

        Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

        Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ava çıkamayan balıkçılar, limanda tekne bakımı ve ağ onarımlarını yapıyor.

        Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

        Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Bakan Ersoy duyurdu! 'Çarşamba'ları sinema bileti 120 lira
        Bakan Ersoy duyurdu! 'Çarşamba'ları sinema bileti 120 lira
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        Genç kadını av bıçağıyla katletti... Son sözünde suçladı!
        Genç kadını av bıçağıyla katletti... Son sözünde suçladı!
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 31 kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 31 kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Marmaraereğlisi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem (7)
        Marmaraereğlisi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem (7)