Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 31 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 121 kişiden 31'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.
Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 121 kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 121 kişiden 31'i tutuklandı, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
