Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da nohudun gelişimi dijital sistemle takip edilecek

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) projesiyle nohudun gelişiminin dijital sistemle takip edileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 11:38 Güncelleme: 04.10.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da nohudun gelişimi dijital sistemle takip edilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) projesiyle nohudun gelişiminin dijital sistemle takip edileceğini söyledi.

        Başer, AA muhabirine, proje kapsamında yaklaşık 50 dekarda nohudun geleneksel ekim yöntemleriyle anıza ekileceğini, verilerin dijital sistemle anlık takip edileceğini söyledi.

        Nohut üretiminde kışlık ve yazlık verim ve kalite özellikleri ile toprak yapısındaki değişimlerin inceleneceğini aktaran Başer, nohut ekilen alanın yapay zekayla uydudan ve uzaktan izleme gibi akıllı teknolojilerle 7 ay gelişim sürecinin kayıt altına alınacağını belirtti.

        Son yıllarda kuraklığın etkilerinin tüm dünyada hissedildiğini anlatan Başer, "Küresel iklimde bir değişim var. Kuraklık artıyor ve sıcaklıklar değişiyor. Ne yazık ki bitki ekimi ve bakımları gibi uygulamalar benzer gidiyor. Biz dijital sisteme geçebilirsek iklim, toprak ve çevre koşullarına göre hareket edeceğiz." dedi.

        - "Dijital sistem her saat alanı kontrol edip, bize bilgi geçecek"

        Başer, SAYEM projesiyle her saat uydudan alınacak verilerin cep telefonuna mesaj olarak iletileceğini belirtti.

        Alınan verilere göre çözümler üretileceğini aktaran Başer, "Parsellerin her birinden saatlik dijital sistemle veri alınacak. Bitki ve toprak görüntüleri alınacak. O tarlada bitkide ve toprakta bir değişim olduğunda uyarılacak. Alanda, bitki çıkış, sararma, su tutma ve hastalık sorunları olduğu bildirilecek. Dijital sistem her saat alanı kontrol edip bize bilgi geçecek." diye konuştu.

        Başer, projenin sonunda gereksiz ilaç, gübre kullanımını ortadan kaldırmak istediklerini ve üreticilerin maliyetlerini en aza indirmek için çalışacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da karaca ve yavruları ormanda fotokapanla görüntülendi
        Tekirdağ'da karaca ve yavruları ormanda fotokapanla görüntülendi
        Tekirdağ'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren, 3 yakınını yaralayan gen...
        Tekirdağ'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren, 3 yakınını yaralayan gen...
        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 31 kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 31 kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor
        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor
        Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı