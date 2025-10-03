Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da karaca ve yavruları ormanda fotokapanla görüntülendi

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapana karaca ve yavruları yansıdı.

        Giriş: 03.10.2025 - 16:10 Güncelleme: 03.10.2025 - 16:10
        Tekirdağ'da karaca ve yavruları ormanda fotokapanla görüntülendi
        Şarköy'de hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan konuldu.

        Marmara Denizi'nin kuzey kıyıları boyunca uzanan Ganos Dağları'na yerleştirilen fotokapan, karaca ve yavrularını görüntüledi.

        Kayıtlarda, ormanda yürüyen karaca ve yavrularının otladığı anlar yer aldı.

