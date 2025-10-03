Tekirdağ'da karaca ve yavruları ormanda fotokapanla görüntülendi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapana karaca ve yavruları yansıdı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapana karaca ve yavruları yansıdı.
Şarköy'de hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan konuldu.
Marmara Denizi'nin kuzey kıyıları boyunca uzanan Ganos Dağları'na yerleştirilen fotokapan, karaca ve yavrularını görüntüledi.
Kayıtlarda, ormanda yürüyen karaca ve yavrularının otladığı anlar yer aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.