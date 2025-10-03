Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren, 3 yakınını yaralayan gencin yargılamasına devam edildi

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde anne ve babasını bıçaklayarak öldüren, amca, yenge ve dedesini yaralayan gencin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 15:13 Güncelleme: 03.10.2025 - 15:13
        Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, 17 yaşındaki tutuklu sanık A.Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, sanığın bıçakla yaraladığı amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ile avukatları hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

        Sanık A.Ç'nin "tasarlayarak kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

        Mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

        -Olay

        11 Kasım 2024'de Muratlı ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi N.Ç. ve babası M.Ç'yi, ardından aynı apartmanda oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ve dedesi C.Ç'yi bıçakla yaralamıştı. Annesi olay yerinde, babası ise hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

