        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da kaporta boyacısı fiberglas helikopter maketi üretimine hazırlanıyor

        Tekirdağ'da oto kaporta boyacısı Ümit Marangoz, fiberglasta yaptığı otomobil maketlerinden sonra şimdi de birebir boyutta aynı malzemeden helikopter maketi üretmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:49 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:49
        Tekirdağ'da kaporta boyacısı fiberglas helikopter maketi üretimine hazırlanıyor
        Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde 15 yıldır oto kaporta boyacılığı yapan 34 yaşındaki Marangoz, 6 yıl önce hurdaya ayrılan klasik otomobilleri toplayarak orijinal görünümlerine kavuşturdu.

        Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi’nde 15 yıldır oto kaporta boyacılığı yapan 34 yaşındaki Marangoz, 6 yıl önce hurdaya ayrılan klasik otomobilleri toplayarak orijinal görünümlerine kavuşturdu.

        Marangoz, daha sonra klasik araçların birebir ölçülerinde fiberglas maketlerini üretmeye başladı. Motorsuz olarak üretilen bu maketler, otel, galeri, film seti ve fotoğraf stüdyolarında dekoratif amaçla kullanılıyor.

        Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da ilgi gören ürünler, koleksiyonerlerin ve tasarım tutkunlarının dikkatini çekiyor.

        Marangoz, şimdi de fiberglas helikopter maketi üretmek için mesai harcıyor.

        - "Kalıp aldıktan sonra seri üretime geçeceğiz"

        Ocak ayında tamamlamayı planladığı helikopter maketini satışa sunmayı hedeflediğini belirten Marangoz, "Helikopteri hurdaya ayrılmış halde antikacı bir abimizden aldık. Şu anda restorasyon yapıyoruz. Kalıp aldıktan sonra seri üretime geçeceğiz." dedi.

        Ümit Marangoz, farklı ürünlerle tüketicinin karşısına çıkmayı kendine hedef koyduğunu anlattı.

        Yapacağı maketlerin pek çok farklı alanda kullanılabileceğini aktaran Marangoz, şunları söyledi:

        "Yapacağım maket helikopter, bungalov, kafe yapılabilir, görsellik salonda simülatör olabilir. Yani bunu her türlü amaç için kullanabiliriz. Müşterinin isteğine göre sistemi kuruyoruz. Ocak ayında bitirmiş olursak satışa sunacağız. Bu işe girdikten sonra ufkun açık olduğunu anladık. Bu sistem her boyuta dönüyor.

        Çok farklı projelerimiz var. Bir arabayla heves olarak başladık, şimdi helikopter. Belki bir uçak, belki tank, belki daha değişik bir araçla beraber tekrardan piyasaya çıkmak istiyoruz. Helikopteri getirip yurt içine ve yurt dışına kadar satmayı planlıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

