        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 14:17 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:17
        Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Hacıevhat Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun lokantasında çıkan silahlı kavga sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

        Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 5 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, silahlı kavgada hayatını kaybeden İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu Rıdvan Çolak'ın cenazesi, İbrice Camisi'nde kılınan namazın ardından İbrice Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Hacıevhat Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun lokantasında dün iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rıdvan Çolak ve H.Y. silahla vurulmuştu. Çolak olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan H.Y. hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

