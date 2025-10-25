Tekirdağ'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Tekirdağ'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Altınova Mahallesi'nde F.K'nin kullandığı 59 ANS 574 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan B.D. ve B.K'nin yaşamını yitirdiği belirledi.
Yaralanan sürücü F.K. sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Hastanesine kaldırıldı.
Cenazeler de aynı hastanenin morguna götürüldü.
