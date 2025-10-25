Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 14:43 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:43
        Altınova Mahallesi'nde F.K'nin kullandığı 59 ANS 574 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan B.D. ve B.K'nin yaşamını yitirdiği belirledi.

        Yaralanan sürücü F.K. sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Hastanesine kaldırıldı.

        Cenazeler de aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

